Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pößneck: Drohnenflug am vergangenen Sonntag im Dienst des Stadtmarketings

Saalfeld (ots)

Gestern wurde ein Drohnenflug über dem Stadtbad in Pößneck angezeigt, bei dem vermutet wurde, dass evtl. illegal Bild- bzw. Videoaufzeichnungen gemacht werden. Heute meldete sich ein Mitarbeiter der Stadt Pößneck und gab an, dass die Drohne Aufnahmen für das Stadtmarketing in Richtung Orlamünder Straße/ Hohe Straße, also die gegenüber liegende Hanglage und nicht in Richtung Stadtbad gefertigt hat. Wir bitten um Berücksichtigung dieser Ergänzungsmeldung.

