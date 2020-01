Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verdacht auf Trunkenheitsfahrt

Neustadt an der Orla (ots)

Am 13.01.2020 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla gegen 0:15 Uhr in Neustadt an der Orla, Ernst-Thälmann-Straße eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle mit einem 32 jährigen Fahrzeugführer durch. Während der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert ist. Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde der Fahrer in das Krankenhaus Pößneck verbracht. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

