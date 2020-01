Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Falsches Gewinnspielversprechen vom falschen Kriminalbeamten

Wurzbach/ Bad Lobenstein (ots)

Am 10.01.2020 gegen 14:00 Uhr meldete sich telefonisch eine männliche Person in fließendem Deutsch bei einem 22- jährigen Wurzbacher und behauptete, dass dieser bei einem Gewinnspiel ca. 50.000 EUR gewonnen hätte. Hierbei zeigte es auch auf dem Display des Telefons eine deutsche Festnetznummer an. Am 11.01.2020 meldete sich dann am Vormittag ein vermeintlicher Mitarbeiter einer Security Firma telefonisch beim vermeintlichen Lottogewinner. Nun sollte der 22- jährige Mann für 1000,- EUR "Google Play Karten" kaufen, um den vermeintlichen Lottogewinn erhalten zu können. Der 22- jährige Mann wurde misstrauisch, kaufte keine "Google Play Karten" und beendete das Telefonat. Anschließend begab sich der 22- jährige zur Anzeigenaufgabe zur Polizeistation Bad Lobenstein. Während er dem aufnehmenden Beamten den Sachverhalt erläuterte, wurde er erneut telefonisch kontaktiert. Der Anrufer gab sich als "Kriminalbeamter der Kriminalpolizei Wurzbach" auf. Dem Anrufer wurde nun vorgehalten, dass es keine Kriminalpolizeidienststelle in Wurzbach gäbe. Daraufhin brach dieser das Telefonat ab. Auf Grund des richtigen Verhaltens ist dem 22- jährigen kein finanzieller Schaden entstanden. Die Anzeige wegen des versuchten Betrugs und der Amtsanmaßung wurde in der Folge durch einen echten Polizeibeamten der Polizeistation Bad Lobenstein aufgenommen.

