Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Watzdorf (ots)

Am Freitag Abend gegen 22:00 Uhr befuhr der 21 jährige Fahrer eines Pkw Seat die Bundesstraße 88 von Leutnitz in Richtung Watzdorf. Ausgangs einer Rechtskurve querte dabei nach Angaben des Fahrers ein Reh die Fahrbahn. Daraufhin verliert der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und gerät ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlägt sich einmal und kommt auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Beifahrer des Fahrzeuges wird bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Fahrer und eine weitere Insassin bleiben unverletzt. An dem Fahrzeug selbst entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell