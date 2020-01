Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Drogeneinfluss

Neustadt an der Orla (ots)

In den Morgenstunden des 11.01.2020 befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw die Triptiser Straße in Neustadt an der Orla. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Aus diesem Grund wurde er zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld.

