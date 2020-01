Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Triptis (ots)

Am 10.01.20 erhielt die Polizeiinspektion Saale-Orla gegen 13:33 Uhr die Mitteilung über eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte am Morgen seinen Mazda CX3 in Triptis, Oberpöllnitzer Straße auf einem Parkplatz eines Unternehmens für Fahrzeugbau abgestellt. Als er zurück zu seinem Fahrzeug kam stellte er fest, dass sein Pkw am vorderen Stoßfänger beschädigt war. Der unbekannte Unfallverursacher kam seiner Feststellungspflicht nicht nach und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben könnnen, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

