Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs

Willersdorf (ots)

Am 10.01.20 erhielt die Polizeiinspektion Saale-Orla gegen 11:21 Uhr die Mitteilung über einen Verkehrsunfall in Willersdorf. Der Beschuldigte (männlich, deutsch, 71 Jahre) fuhr mit seinem VW Golf von Tanna kommend in Richtung Willersdorf. In einer Engstelle in der Ortslage Willersdorf kam dem Beschuldigten der Geschädigte (männlich, deutsch, 61) mit seinem Opel Corsa entgegen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt sich der Beschuldigte nicht an das Rechtsfahrgebot, so dass es in der weiteren Folge zu einer Kollison zwischen beiden Fahrzeugen kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Vor Ort wurde durch die aufnehmenden Polizeibeamten festgestellt, dass die Fahrtauglichkeit bei dem Beschuldigten erheblich eingeschränkt war. Es stelle sich heraus, dass der Beschuldigte starke Medikamente eingemommen hatte, die zu Müdigkeit und Desorientierung führen können. Auf Grund der Desorientierung beim Beschuldigten wurde dieser zwecks Blutentnahme ins Krankenhaus Schleiz verbracht. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen des Verdachts der "Gefährdung des Straßenverkehrs auf Grund Einfluss von Medikamenten" ermittelt.

