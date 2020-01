Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lkw bleibt nach Unfallflucht auf Feldweg stecken

Steinach (ots)

Am Mittwoch gegen 14:15 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Gütersloh mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger die Straße am Tröbach und kollidierte beim Abbiegen zuerst mit einer Dachrinne, dann mit 2 Holzpfosten und schließlich mit einem geparkten Pkw VW Golf. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der Mann die Fahrt fort. Nach circa einem Kilometer blieb der Lkw in einer scharfen Linkskurve schließlich aufgrund der Wegbeschaffenheit stecken. Die Bergung des Lkws gestaltete sich schwierig und dauerte bis zum Folgetag an. Gegen den Fahrer wird wegen Unfallflucht ermittelt.

