Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kurze Verfolgungsfahrt führt zu mehreren Strafanzeigen

Saalfeld (ots)

Am Vormittag fiel den Beamten ein in Gorndorf fahrender PKW auf, sodass sie sich zu einer Verkehrskontrolle entschlossen. Als der Peugeotfahrer dies bemerkte erhöhte er die Geschwindigkeit und versuchte sich fluchtartig der Kontrolle zu entziehen. Die rasante Fahrt endete jedoch kurze Zeit später, da der Fahrzeugführer beim Versuch eine Schutzplanke zu umfahren seinen PKW festfuhr. Durch die Beamten wurde dann festgestellt, dass der 31-jährige, bereits polizeibekannte, Saalfelder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem waren die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht für den Peugeot bestimmt und mit Fälschungsmerkmalen versehen. Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

