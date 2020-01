Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Leicht alkoholisiert gefahren

Pößneck / Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 08.01.2020 wurde in der Hohen Straße in Pößneck eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Gegen 22.30 Uhr wurde mit einem Autofahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen positiven Atemalkoholwert an. Der PKW Opel Corsa musste erst einmal stehenbleiben. Die Beamten begleiteten den Fahrer zur Polizeistation in Pößneck. Eine Weiterfahrt wurde dem 40-jährigen untersagt.

