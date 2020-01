Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndungfahndung wg. Diebstahls und Computerbetrugs- Polizei bittet um Mithilfe

Saalfeld (ots)

Am Vormittag des 09.Juli 2019 entwendete ein unbekannter Täter in einem Einkaufsmarkt in Rudolstadt aus der am Einkaufswagen hängenden Handtasche einer Frau deren Geldbörse mit 100 Euro Bargeld, 2 EC-Karten und weiteren Papieren. Anschließend begab er sich zu einem Geldautomaten einer nahe gelegenen Bank und hob mit beiden EC- Karten insgesamt 2720 Euro ab. Die zu den EC-Karten gehörigen PIN's hatte er auf Zetteln in der Geldbörse gefunden.

Wer kann Hinweise zu der Person auf den Bildern am Geldautomaten geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Saalfeld oder jede andere Polizeidienststelle.

