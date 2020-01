Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Handtaschenraub mit flüchtigem Täter

Steinach (ots)

Ein bisher unbekannter Täter näherte sich am Montag, 06.01.2020 gegen 11:20 Uhr vor der Markt-Apotheke Am Ockerwerk einer 86-jährigen Frau und riss ihr von hinten die Einkaufstüte aus der Hand. Darin befanden sich Lebensmittel und die Geldbörse der Dame. Der Mann flüchtete anschließend in Richtung Rewe, wurde im Rahmen der Fahndung in der Weinbergstraße gesehen und setzte seine Flucht mit einem Fahrrad in Richtung Bürgerstraße fort wo er an der Ecke Rottenbach aus den Augen verloren wurde. Die Geldbörse konnte später aufgefunden werden, daraus fehlte Bargeld in Höhe von 28,- Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 20-30 Jahre alt - 180 cm groß - sportliche Figur - bekleidet mit einer braun-beigen Camouflage-Jacke mit einem khakifarbenen Pelz an der Kapuze - Turnschuhe

Wer kann Hinweise zum Täter geben oder hat den Vorfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell