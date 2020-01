Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bad Lobenstein: Trunkenheit im Straßenverkehr und Carport beschädigt

Saalfeld (ots)

Gestern Abend gegen 21:00 Uhr fuhr eine Streifenwagenbesatzung in Bad Lobenstein unmittelbar hinter einem VW Polo und beabsichtigte eine Verkehrskontrolle durchzuführen. In der Hirschberger Straße gaben sie dem Fahrer mittels Stop-Signal zu verstehen, dass er anhalten solle. Dieser versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er die Beleuchtung des Fahrzeugs ausschaltete und in ein Firmengelände einbog. Anschließend fuhr er auf eine angrenzende Wiese und kollidierte dabei frontal mit einem Carport. Polo und Carport wurden dabei leicht beschädigt. Der Atemalkoholtest beim 47-jährigen Bad Lobensteiner ergab kurz darauf einen Wert von 1,35 Promille, woraufhin noch eine Blutentnahme erfolgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.

