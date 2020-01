Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrten unter Drogeneinfluss

Schleiz (ots)

Am Wochenende führten Beamte der PI Saale-Orla im Zusammenwirken mit der Bereitschaftspolizei Thüringen zahlreiche Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden auch zwei Fahrzeugführer festgestellt, welche unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln standen.

So wurde am 03.01.2020 gegen 14:20 Uhr in der Ortslage Schleiz ein 29-Jähriger mit seinem Pkw Renault kontrolliert. Ein Drogenvortest zeigte den vorherigen Konsum von Amphetaminen an.

In Pößneck wurde am 04.01.2020 um 19:00 Uhr ein 28-Jähriger gestoppt, welcher mit seinem VW die Breite Straße befuhr. Auch hier verlief ein Drogentest positiv auf Cannabis.

Beide Männer mussten sich folglich einer Blutentnahme unterziehen, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz erstattet.

