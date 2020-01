Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermutlich Giftköder auf Wiese ausgelegt

Föritztal (ots)

Am Mittwochabend wurde die Polizei durch eine Spaziergängerin darüber informiert, dass sie beim Gassigehen mit ihrem Hund in einer Wiese am Neuen Weg in Mupperg einen Giftköder entdeckt hatte. Ob das Tier einen Teil des Köders geschluckt hatte, blieb unklar. Der nähere Bereich wurde durch die hinzugerufenen Beamten nach weiteren Ködern abgesucht, die Suche blieb erfolglos. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Vergehen nach dem Tierschutzgesetz dauern an. Hundehalter werden gebeten, in dem genannten Bereich besonders aufmerksam zu sein und Hunde an der Leine zu führen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell