Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Verletzter begeht Unfallflucht, lässt jedoch die Stoßstange mit Kennzeichen am Unfallort zurück

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Der Halter eines Pkw Opel teilte der Polizei am Neujahrsvormittag mit, dass ein anderes Fahrzeug mit seinem in der Lohstraße abgeparkten Pkw kollidiert ist und sich in der Folge pflichtwidrig vom Unfallort entfernte.

Als die Beamten am Unfallort eintrafen stellten sie nicht nur den erheblichen Heckschaden, in einer geschätzten Höhe von 10.000 Euro, sondern auch die vordere Stoßstange des Verursacherfahrzeuges, samt der angebrachten amtl. Kennzeichen fest.

An der entsprechenden Halteranschrift wurde der Verursacher-Pkw mit erheblichen Frontschäden, in einer geschätzten Höhe von 1500 Euro und Blutspuren im Innenraum festgestellt. Der verantwortliche Fahrzeugführer (deutsch, männlich, 56 Jahre) wies gegen 11:00 Uhr eine Kopfplatzwunde und eine Atemalkoholkonzentration von 1,24 Promille auf.

Nach erfolgter Blutprobenentnahme und der vorläufigen Einziehung des Führerscheines wurde der Mann, der sich nach eigenen Angaben nicht mehr an den Unfall erinnern kann, weiter im Krankenhaus Pößneck behandelt.

Es werden Zeugen gesucht, die Wahrnehmungen zu dem Verkehrsunfall gemacht haben, der sich gegen 03:30 Uhr am Neujahrsmorgen in der Lohstraße ereignte hatte.

