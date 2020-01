Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Silvesternacht in Saalfeld verlief weitgehend ruhig

Saalfeld/Königsee/Kaulsdorf (ots)

In der Silvesternacht kam es im Bereich der LPI Saalfeld zu 3 größeren Bränden. In Saalfeld brannte ein Schuppen inklusive angrenzender Sauna nieder. In der Altstadt von Königsee kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem leerstehenden Haus und in Kaulsdorf geriet ein Pkw in Brand. Hierbei wurde auch das angrenzende Einfamilienhaus beschädigt. Bei den Bränden wurden keine Personen verletzt, es entstand jedoch insgesamt ein Schaden von ca. 80000 Euro. Trotz alledem hielten sich die polizeilichen Einsätze in dieser Nacht in Grenzen.

