Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Container für Altkleider in Brand gesteckt

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 31.12.2019 gegen 23:30 Uhr wurde der Brand eines Containers für Altkleider auf dem Parpkplatz des NETTO-Marktes in Pößneck gemeldet. Durch Unbekannt/-e wurde vermutlich ein Feuerwerkskörper hinein geworfen, wodurch der Inhalt in Brand geriet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro am Container. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell