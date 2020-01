Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendlicher durch Böller an der Hand verletzt

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 31.12.2019 gegen 23:30 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Saalfeld die Mitteilung über einen verletzten Jugendlichen durch einen Feuerwerkskörper (Böller). Vor Ort stellte sich heraus, dass der Böller in der Hand des 15-Jährigen detonierte und so Brandverletzungen verursachte. Der junge Mann kam zur Behandlung ins Krankenhaus, welches er aber nach ambulanter Versorgung wieder verlassen konnte.

