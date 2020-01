Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnhausbrand in der Silvesternacht

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 01.01.2020 gegen 00:20 Uhr wurde der Brand eines Wohnhauses in Bad Lobenstein im Langen Weg gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das am Wohnhaus befindliche Carport, vermutlich durch einen Feuerwerkskörper, in Brand. Dieser griff dann auf die Fassade des Wohnhauses über. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass lediglich ein geschätzter Schaden von 25.000 Euro entstand. Durch die Löscharbeiten und anschließende Vereisung der Fahrbahn wegen dem Löschwasser musste der Lange Weg bis in die Morgenstunden gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

