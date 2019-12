Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw kollidiert mit Südthüringenbahn

Frankenblick (ots)

Am Sonntag gegen 11:20 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Pkw Seat eine land- und forstwirtschaftliche Straße zwischen Seltendorf und Rauenstein. Am Bahnübergang, welcher durch ein Andreaskreuz gekennzeichnet ist, übersah der Mann die herannahende Südthüringenbahn und kollidierte beim Überqueren des Bahnübergangs mit dieser. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall Personen nicht verletzt, am Pkw und an der Bahn entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell