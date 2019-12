Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zunahme von Einbrüchen - Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei läuft auf Hochtouren

Sonneberg (ots)

In der Stadt Sonneberg sowie im Umland kam es im vergangenen Monat zu einer Häufung von Einbrüchen und Einbruchsversuchshandlungen. Neben Garagen, Kellern und Familienhäusern wurden auch Schuppen und Fahrzeuge angegangen. Nicht in jedem Fall kam es jedoch zur Vollendung der Einbruchshandlung oder, nach erfolgten Eindringen in die Räumlichkeiten, überhaupt zur Entwendung von Gegenständen, sodass häufig auch "nur" Sachschaden an den Objekten entstand. Aufgrund der mitunter guten Spurenlage ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld nun mit Hochdruck, um Tatzusammenhänge herzustellen und mögliche Täter überführen zu können. Im Falle einer Erfolgsmeldung wird eigenständig nach berichtet, weitere Angaben können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht gemacht werden.

