Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Heuballenbrand geht glimpflich aus

Dreitzsc (ots)

Am Sonntagmorgen kam es in Dreitzsch in der Ortsstraße in einem Stallanwesen zu einem Brand. Gegen 05:30 Uhr morgens wurde dann im Beisein der Feuerwehr festgestellt, dass ein Heuballen in Flammen stand. Anwohner hatten noch versucht das Feuer zu löschen, dies gelang jedoch nicht. Daraufhin wurden dann noch mehrere Schafe und Ziegen aus der Scheune in Sicherheit gebracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld ermittelt nun aufgrund des Verdachts der Brandstiftung, da eine Selbstentzündung, des seit längerem gelagerten Heuballen, sowie ein technischer Defekt nahezu ausgeschlossen werden konnten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Dank der zeitnahen Feststellung wurden weder Tiere noch Personen verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell