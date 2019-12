Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Scooter berauscht und ohne Versicherung geführt

Schalkau (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am späten Samstag Abend in Schalkau ein 29-jähriger Mann angehalten, welcher einen E-Scooter führte. Der E-Scooter war nicht versichert und hätte somit nicht im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden dürfen. Ein bei dem Fahrer freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte zudem positiv, wodurch mit diesem anschließend in einer Klinik eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Da es vor Ort auch bezüglich der Eigentumsverhältnisse des E-Scooters Unklarheiten gab, wurde dieser zur weiteren Prüfung sichergestellt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell