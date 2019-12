Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte zünden Mülltonnen im Schlosshof an

Rudolstadt (ots)

Am Nachmittag des 23.12.2019 wurde ein Brand im Schlosshof der Heidecksburg in Rudolstadt mitgeteilt. Die vor Ort befindliche Feuerwehr war bei Eintreffen der Beamten bereits mit der Löschung des Feuers beschäftigt. Im Nachgang wurde bekannt, dass am Vortag, nach Abbau des Weihnachtsmarktes, der betroffene Blechcontainer sowie eine 240-Liter Plastiktonne aufgestellt wurden. Unbekannte hatten dann zunächst die mit Müll befüllte Plastiktonne in Brand gesteckt. Das Feuer griff dann auf den Blechcontainer über, sodass ein Gesamtschaden von etwa 300 Euro entstand- beide Behälter wurden vollständig zerstört bzw. sind nicht mehr nutzbar. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung eröffnet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen nimmt die LPI Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

