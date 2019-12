Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag, den 26.12.2019, ereignete sich in der Zeit von ca. 04:30 Uhr-07:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Breiten Straße in Pößneck. Ein 31-jähriger BMW Fahrer fuhr mit seinem PKW in die Filiale der Deutschen Bank und entfernte sich vom Unfallort. Der Fahrer konnte zu einem späteren Zeitpunkt alkoholisiert festgestellt werden. Die Eingangstür der Filiale wurde erheblich beschädigt. Zeugen, die die Kollision gehört, den Unfallhergang oder Fahrer gesehen haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale Orla oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

