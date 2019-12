Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täter wird nach Einbruch in Gartenhütte festgenommen

Triptis (ots)

In Triptis wurde am Freitagabend ein Einbruch in eine Gartenhütte mitgeteilt. Der Eigentümer hatte die Polizei verständigt, da eine dunkle Gestalt in seine Hütte der Gartenanlage in der Geraer Straße eingedrungen war. Zudem würde der Jugendliche auf Ansprache mit Steinen um sich werfen. Bei Eintreffen der Beamten konnte der Täter festgenommen werden. Der 29-jährige Polizeibekannte aus Neustadt an der Orla gab in seiner Beschuldigtenvernehmung an, einen Schlafplatz gesucht zu haben. Der junge Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen, gegen ihn wird nun aufgrund des Einbruchs in die Gartenhütte ermittelt.

