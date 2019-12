Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 27-Jähriger bedroht, zerstört und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Sonneberg (ots)

Am Sonntagnachmittag kam in der Gemeinschaftsunterkunft in Sonneberg zu einem umfangreichen Polizeieinsatz. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte gemeldet, dass ein 27-jähriger Bewohner (irakisch) versucht hatte, im Fahrradkeller einen Grill anzuzünden. Im Anschluss habe er gedroht, das ganze Heim in Brand zu stecken. Da es bereits in den letzten Tagen ähnlich gelagerte Einsätze mit dem Beschuldigten gab, wurde die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeregt. Dazu kam es jedoch nicht, stattdessen wurde der junge Mann nach richterlicher Bestätigung zur Verhinderung weiterer Straftaten im Gewahrsam der PI Sonneberg belassen. Zu späterer Stunde randalierte der Beschuldigte in der Gewahrsamszelle, versuchte sich selbst zu verletzten und leistete schließlich unter der Aussprache von Drohungen massiven Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Zum Selbstschutz, aber auch zum Schutz der eingesetzten Beamten, wurde dem aggressiven Beschuldigten ein Körperfesselungssystem angelegt. Er wurde dann unter Begleitung von mehreren Beamten ins psychiatrische Krankenhaus nach Hildburghausen verbracht. Gegen 03 Uhr nachts wurde der mehrstündige Polizeieinsatz beendet, den Beschuldigten erwarten nun diverse Strafverfahren.

