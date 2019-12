Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mädchen entwenden Lichterkette und werden gestellt

Unterwellenborn (ots)

In der Freitagnacht bemerkte eine 36-jährige Anwohnerin aus Unterwellenborn, dass zwei Mädchen aus ihrem Vorgarten "Am Dorfteich" eine Lichterkette von einem Baum entwendeten. Daraufhin verfolgte sie die beiden mit dem Fahrrad, konnte sie stellen und informierte die Polizei. Die 13- und 15 Jahre alten Mädchen aus Unterwellenborn händigten die Lichterkette im Beisein der Beamten an die Geschädigte aus, jedoch war sie nicht mehr funktionstüchtig. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun aufgrund des Diebstahls ermittelt, eine Begründung für ihr Handeln hatten die Damen nicht. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden beide an die Erziehungsberechtigten übergeben.

