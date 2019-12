Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vater und Sohn mit Böllern beworfen

Neustadt a.d.Orla (ots)

Am Sonntagmittag meldete sich ein 36-jähriger Geschädigter bei der PI Saale-Orla und teilte mir, dass er gegen 10:40 Uhr mit seinem einjährigen Sohn in Neustadt/Orla am Puschkinplatz spazieren war. Plötzlich wurden er und sein Kind von einem Unbekannten gezielt mit mehreren Böllern aus einer Wohnung heraus beworfen. Die eingesetzten Beamten konnten am Tatort Reste von sogenannten La Bomba, illegalen Knallkörpern aus Osteuropa, feststellen. Aufgrund von Zeugenbefragungen und Ermittlungen konnte die Wohnung des vermeintlichen Täters Am Friedensgarten ausgemacht und aufgesucht werden. In dieser wurden mehrere Verpackungen der illegalen Böller aufgefunden und sichergestellt; der Täter war zum Zeitpunkt der Wohnungsnachschau nicht anwesend. Gegen den hinreichend polizeibekannten 47-jährigen Beschuldigten wurden Strafanzeigen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, eingeleitet. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und suchte mit seinem Sohn einen Arzt auf.

