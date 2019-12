Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schalkau: alkoholisiert von der Straße abgekommen

Schalkau (ots)

Am 21.12.2019 gegen 00.15 Uhr befuhr ein 25-jähriger die Schaumbergstraße in Schalkau. Hier kam er mit seinem PKW Daihatsu zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend zog er wieder nach rechts, fuhr in die Hecke rechts neben der Straße und kam in dieser zum Stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Die Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden an PKW und Hecke wird mit 3200 Euro beziffert.

