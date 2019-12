Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Königsee-Rottenbach (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr ereignete sich in der Gartenstraße in Königsee ein Verkehrsunfall. Der 48- Jährige Fahrer eines Pkw VW verlor beim Befahren einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einen Baum sowie einem abgeparkten Pkw Citroen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum gefällt und an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallverursacher blieb beim Unfall unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Verursacher Alkoholgeruch wahrgenommen, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell