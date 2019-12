Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Ortslage Hirschberg fiel Beamten der PI Saale-Orla am 21.12.2019 gegen 11:10 Uhr ein E-Scooter auf, an welchem das erforderliche Versicherungskennzeichen fehlte. Bei der anschließenden Kontrolle des 68-jährigen Fahrers bestätigte sich der Verdacht, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Anzeige gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

