Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 21.12.2019 gegen 00:05 Uhr wurde eine 22-jährige Frau aus Krölpa mit ihrem Pkw Ford in der Ortslage Oettersdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein hier durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Frau muss nun mit einen Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 1 Monat Fahrverbot sowie 2 Punkten in Flensburg rechnen.

