Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Helm und mit einem 20 Jahre abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs.

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 20.12.2019 gegen 14:30 Uhr fiel Beamten der PI Saale-Orla in der Ortslage Krölpa ein Mopedfahrer auf, welcher ohne den vorgeschriebenen Sturzhelm unterwegs war. Beim Erblicken des Streifenwagens versuchte der 72-jährige Fahrer zunächst zu flüchten, stoppte jedoch von selbst nach einer kurzen Verfolgung. Bei der anschließenden Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Mann an seinem Moped ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 1999 angebracht hatte und das Fahrzeug somit auch nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertig.

