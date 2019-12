Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dreiste Diebe entwenden zahlreiche Schuhe

Kamsdorf (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen kam es in Kamsdorf in der Karl-Liebknecht-Straße zu mehreren Diebstahlshandlungen aus verschiedenen Treppenaufgängen. Bei insgesamt fünf Geschädigten wurden jeweils mehrere Markenschuhe, vorwiegend für Frauen, entwendet. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten sich Zugang zum Treppenhaus verschafft und die Schuhe im Gesamtwert von über 1000 Euro gestohlen. Vor wenigen Wochen kam es bereits zu ähnlich gelagerten Diebstahlsdelikten. Zeugen, welche im Tatzeitraum, 16.12.2019, 22:30 Uhr - 17.12.2019, 06:00 Uhr, Verdächtiges beobachtete haben, oder weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

