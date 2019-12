Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeieinsatz am Gymnasium nach Drohanruf

Pößneck (ots)

Am Mittwoch befand sich ein Großaufgebot von Polizeikräften im Bereich des Pößnecker Gymnasiums. Grund dafür war eine am Vortag gemeldete Bedrohungshandlung gegen Schüler und Lehrer der Schule. Nach Eingang des Anrufes am Dienstagnachmittag, in welchem das Leben gefährdende Straftaten angedroht wurden, ermittelten die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Saale-Orla unter Führung der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld mit Hochdruck. In den Abendstunden verdichteten sich Indizien gegen eine 17-jährige Schülerin aus Pößneck, sodass sich der zuständige Bereitschaftsstaatsanwalt, nach Vortrag der aktuellen Lage, dazu entschied, dass die tatverdächtige Schülerin vorläufig festzunehmen ist. Nach erfolgter Festnahme der jungen Frau wurde deren Wohnbereich durchsucht, die Ermittlungen zu den aufgefundenen und sichergestellten Beweismitteln dauern an. Bereits in der Nacht wurde die Tatverdächtige vernommen, sie machte jedoch zum Vorwurf keinerlei Angaben. Noch vor Schulbeginn am Mittwochmorgen sicherten uniformierte und zivile Polizeibeamte die Schule und führten selektive Kontrollen der Schüler am Schuleingang durch. Durch das zuständige Fachkommissariat wurden am Mittwochvormittag dann die Ermittlungen übernommen und fortgeführt. Die Tatverdächtige wurde erneut vernommen, doch machte weiterhin keine Angaben zum Tatvorwurf. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt. Die bereits Polizeibekannte wurde am Mittwochmittag auf Anweisung des zuständigen Staatsanwalts nach Beendigung aller Maßnahmen entlassen. Die Sicherungsmaßnahmen des Gymnasiums werden, in teils verdeckter und vereinfachter Form, bis auf weiteres aufrechterhalten. Die Ermittlungen gegen die Verdächtige sowie die Prüfung hinsichtlich der Ernsthaftigkeit der Androhung laufen weiterhin. Ebenfalls wird, abhängig davon, in welche Richtung die Ermittlungen auslaufen, eine Kostenübernahme des Einsatzverursachers geprüft. Nachahmungstaten sind strafbar und werden konsequent verfolgt.

