Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Sonneberg (ots)

Am vergangenen Freitag, dem 13.12.2019, kam es gegen 13 Uhr auf der L1112 zwischen Theurn und Neumannsgrund zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallflüchtiger war mit einem entgegenkommenden VW Passat kollidiert und im Anschluss noch gegen ein Verkehrszeichen gefahren. Jedoch setzte der Unbekannte seine Weiterfahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das in Richtung Schalkau geflüchtete Fahrzeug wird als Kleinwagen, vermutlich grau, beschrieben. Zudem verlor das Fahrzeug am Unfallort eine Radkappe von "VW" und müsste Beschädigungen im Bereich des vorderen Stoßfängers, vermutlich linksseitig, aufweisen. Zum Fahrzeugführer können keine Angaben gemacht werden. Am geschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, das Verkehrsschild wurde ebenfalls beschädigt. Die Polizeiinspektion Sonneberg sucht nun Personen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können bzw. denen möglicherweise ein Fahrzeug der Beschreibung mit frischen Unfallspuren aufgefallen ist. Tel.: 03675 875-0.

