Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall

Unterwellenborn/Vogelschutz (ots)

Am Dienstagmittag kam es in Unterwellenborn/ Vogelschutz zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 47-jähriger Kanadier befuhr mit seinem BMW Mini die B 281 aus Saalfeld kommend in Richtung Pößneck. Nach dem Bahnübergang Vogelschutz beabsichtigte er nach links in Richtung Birkigt abzubiegen, setzte seinen Fahrtrichtungsanzeiger und verlangsamte die Geschwindigkeit. Ein dahinterfahrender Fahrzeugführer bemerkte den Abbiegevorgang und verringerte ebenfalls seine Geschwindigkeit. In diesen Moment überholte der nunmehr Beschuldigte den vor ihm fahrenden Zeugen und kollidierte mit dem im Abbiegevorgang befindlichen BMW des Kanadiers. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, zudem mussten der BMW und der Citroen durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Abbiegende wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Saalfeld. Glücklicherweise blieben die Ehefrau und zwei Kinder, welche sich ebenfalls im Fahrzeug des Geschädigten befanden, unverletzt. Gegen den 52-jährigen Unfallverursacher wird nun aufgrund einer Verkehrsstraftat ermittelt.

