Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei- und Feuerwehreinsatz aufgrund brennender Matratze

Bad Blankenburg (ots)

Am Mittwoch, gegen 05:40 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle Saalfeld mitgeteilt, dass es in Bad Blankenburg in der Straße "Am Anger" zu starker Rauchentwicklung in einer Wohnung kam. Mehrere Funkstreifenwagen fuhren daraufhin die Wohnanschrift an und stellten im Beisein der eingesetzten Feuerwehrkameraden eine angebrannte Matratze auf der Straße vor dem betroffenen Objekt fest. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte die 87-jährige Bewohnerin durch Hilferufe auf sich aufmerksam gemacht, nachdem vermutlich eine Nachttischlampe auf ihre Matratze gefallen war und diese sich dadurch entzündet hatte. Ein hinzugeeilter Helfer, ein Mitarbeiter des Anna-Luisen-Stifts, hatte sich daraufhin Zugang zur Wohnung der 87-Jährigen verschafft, die stark qualmende Matratze aus dem Fenster geworfen und die ältere Dame zwischenzeitlich an den Rettungsdienst übergeben. Die Bewohnerin kam mit einer Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus nach Rudolstadt. Es liegen derzeit keine Hinweise auf strafbare Handlungen vor, die Wohnung wurde im Anschluss durch die Feuerwehr entraucht. Außer der beschädigten Matratze entstand kein weiterer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell