Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dringend Ersthelfer nach Sturzgeschehen gesucht !

Sonneberg (ots)

Am Montagabend, gegen 18:35 Uhr, war eine ältere Dame in Sonneberg in der Marienstraße, Höhe Hausnummer 2, gestürzt und musste aufgrund ihrer schweren Verletzungen ins Krankenhaus Sonneberg eingeliefert werden. In diesem Kontext wird ein älterer Mann, etwa 60 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarz- roten Jacke gesucht, welcher Erste Hilfe geleistet hatte. Er fuhr später mit einem schwarzen PKW Kombi davon. Der Ersthelfer wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter 03672-4171464 in Verbindung zu setzen.

