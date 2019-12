Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fragwürdige Fahrweise führt zu Unfall und Bahnausfällen

Rudolstadt (ots)

Am Montag kam es gegen 08:30 Uhr in Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Nissan Note die linke der zwei Fahrbahnen auf der Schwarzburger Chaussee in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Fahrbahnverengung fuhr er auf der Gegenspur mit überhöhter Geschwindigkeit an der dortigen Verkehrsinsel vorbei. Nach Passieren der Verkehrsinsel scherte der 70-Jährige wieder nach rechts ein und kollidierte dabei mit dem auf der, mittlerweile einspurigen, Fahrbahn fahrenden Geschädigten. In Folge der Kollision verlor der Unfallverursacher die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf den Bahngleisen rechtsseitig neben der Fahrbahn zum Stehen. Es kam zu hohen Sach-, jedoch keinen Personenschäden. Das Verursacherfahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. Durch das auf den Gleisen stehende Fahrzeug kam es für knapp zwei Stunden zur Streckensperrung. Nach Auskunft der Pressestelle der Deutschen Bahn fielen aufgrund dessen 7 Züge aus oder waren stark verspätet. Mögliche gesundheitliche Ursachen konnten beim ortsansässigen Verursacher zum Unfallzeitpunkt nicht festgestellt werden. Ihn erwartet nur ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß §315c StgB.

