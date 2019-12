Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisste 12-Jährige wurde gefunden

Saalfeld (ots)

Die seit Montagabend vermisste 12-Jährige Saalfelderin wurde am Dienstagmorgen nach Hinweisen in der Wohnung eines Freundes wohlbehalten angetroffen und an ihre Mutter übergeben. Gründe für ihr Verschwinden nannte sie nicht, es liegen keine Hinweise auf strafrechtliche Hintergründe vor. Die Landespolizeiinspektion Saalfeld dankt den aufmerksamen Bürgern für die eingegangenen Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell