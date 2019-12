Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfassungswidrige Gesten und Widerstand gegen Polizeibeamte

Sonneberg (ots)

Am Samstagabend fuhr ein Funkstreifenwagen am Weihnachtsmarkt des Pikoplatzes in Sonneberg vorbei. Daraufhin zeigte ein 29-jähriger Sonneberger in Richtung des Einsatzfahrzeuges eine verfassungswidrige Geste, sodass die Beamten ihn ansprachen und gegen ihn Strafanzeige erstatteten. Der ebenfalls anwesende, 26-jährige Halbbruder des Beschuldigten beleidigte die Beamten während der Maßnahme und ging sie körperlich an. Nach Erhebung der Personalien wurde den Beschuldigten ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kamen beide nicht nach, gerieten untereinander in Streit und der 26-Jährige schmiss daraufhin zwei Glasflaschen auf die Straße. In Anbetracht der Umstände wurde er dann in Gewahrsam genommen, auch hierbei leistete er Widerstand. Die beiden Männer sind aufgrund unterschiedlicher Delikte hinreichend polizeibekannt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell