Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Unterwellenborn / Saalfeld / Hoheneiche (ots)

Gleich vier Fahrzeugführern musste die Polizei in den Abend-/Nachtstunden zum Sonntag die Weiterfahrt untersagen und jeweils nach dem Promillewert ein Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten.

Samstag gegen 19:50 Uhr wurde im Rahmen einer Präventivstreife ein 58-jährer Fordfahrer in der Kronacher Straße in Unterwellenborn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der polizeilichen Maßnahme stellte die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,10 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet der Führerschein sichergestellt wurde.

In Saalfeld wurde gegen Mitternacht eine 45-Jährige Citroen-Fahrerin einer Kontrolle unterzogen, als sie die Straße Vor der Heide befuhr. Hier wurde ein Atemalkoholwert von 0,64 Promille festgestellt, so dass die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet wurde.

In der Beulwitzer Straße in Saalfeld wurde gegen 02:55 Uhr ein 36-jähriger BMW-Fahrer festgestellt, der mit einem Atemalkoholwert von 0,70 Promille unterwegs war. Auch gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Auf der Bundesstraße 281 in Höhe der Ortslage Hoheneiche wurde gegen 17:30 Uhr eine 58-jährige Mazda-Fahrerin kontrolliert. Auch hier wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, so dass ein Test durchgeführt wurde der positiv verlief. Der Test ergab einen Wert von 1,56 Promille. Auch hier wurde die Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

