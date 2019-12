Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandmelder aktiviert Feuerwehr und Polizei

Saalfeld (ots)

Samstag gegen 11:55 Uhr wurde ein Anwohner eines Wohnblocks am Lerchenbühl durch einen ausgelösten Brandmelder auf eine Brandsituation aufmerksam. Der wahrgenommene Brandgeruch veranlasste ihn dazu die Feuerwehr zu alarmieren. Schnell waren Rettungskräfte vor Ort und konnten Schlimmeres verhindern. Die Wohnungsinhaberin hatte vermutlich beim Verlassen der Wohnung die Herdplatte nicht richtig ausgeschaltet, so dass die auf dem Herd abgestellte Plastikschüssel in Brand geriet. Nach einer intensiven Belüftung der Wohnung konnte diese ohne größere Schäden an die Inhaberin übergeben werden.

