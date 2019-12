Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hausbewohner erwischt 64-jährigen Mann im Keller

Neustadt an der Orla (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 05.30 Uhr begab sich ein 64-jähriger Mann in ein Mehrfamilienhaus in der Florian-Geyer-Straße in Neustadt/Orla, als eine Anwohnerin das Haus verließ. Die Anwohnerin informierte daraufhin einen weiteren Hausbewohner, welcher sich in den Keller zur Nachschau begab. Dort fand dieser einen Mann hockend hinter der Kellertür vor und verwies diesen des Hauses. Im Nachgang konnte der 64-jährige Mann durch den Anwohner bis Eintreffen der Polizei festgehalten werden. In den Sachen des Mannes konnten Unterwäschestücke festgestellt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

