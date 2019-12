Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher setzt seine Fahrt fort

Sonneberg (ots)

Zeugen gesucht Am Freitag fuhr gg. 13:00 Uhr eine junge Frau mit ihrem VW Passat von Theuern in Richtung Limbach. In einer Kurve geriet der Fahrer eines silberfarbenen Kleinwagens auf die Fahrspur der VW-Fahrerin und kollidierte seitlich mit deren PKW. Auf Grund dieses seitlichen Anstoßes und der winterglatten Fahrbahn geriet das Verursacherfahrzeug ins schleudern und anschließend gegen ein Verkehrszeichen. Ach dieser 2. Anstoß hinderte den Fahrer des Kleinwagens nicht daran seine Fahrt in Richtung Theuern fortzusetzen. An dem VW Passat entstand erheblicher Sachschaden. Aber auch das Verursacherfahrzeug dürfte nicht ohne Beschädigungen an den beiden Fahrzeugseiten und der Front sein. Hinweise zu dem beschädigten silberfarbenen Kleinwagen des Verursachers nimmt die Polizei in Sonneberg entgegen - Tel. 03675-8750.

