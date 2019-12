Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kleinkraftradfahrer in Pößneck gesucht

Pößneck (ots)

Am Samstag, 14.12.2019, gegen 16.00 Uhr, kam es in der Schlettweiner Straße in Pößneck zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mopedfahrer und einem Pkw. Nach Angaben der Insassen des unfallbeteiligten Pkw wurde der Mopedfahrer nicht verletzt und es wurde sich vor Ort ohne Polizei geeinigt. Der unfallbeteiligte Mopedfahrer, welcher mit einem lilafarbenen Roller unterwegs war, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Gleichwohl werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Schleiz unter 03663-4310.

