Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Weihnachtsdekoration gestohlen

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 11.12.2019 wurde bei der Polizeiinspektion in Schleiz der Diebstahl von Weihnachtsdekoration angezeigt. Bisher unbekannte Täter hatten in der Zeit vom 10.12.2019, 22.00 Uhr bis zum 11.12.2019, 16.00 Uhr in der Richard-Bartholdt-Straße von einem Privatgrundstück ein beleuchtetes Weihnachtsbäumchen gestohlen. Der Metallfuß des ca. 60 Zentimeter großen Weihnachtsbaumes mit LED-Beleuchtung war mit zwei Schraubzwingen an einer Zaunsäule befestigt. Die Unbekannten müssen über den Zaun geklettert sein, um den Stecker der elektrischen Zuleitung des Bäumchens aus einem Verlängerungskabel zu ziehen. Dann lösten sie wahrscheinlich die Schraubzwingen und nahmen das Bäumchen sowie die Schraubzwingen mit. Sie richteten in dem Grundstück keinen Sachschaden an. Der entstandene Beuteschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Der ideelle Schaden und die Enttäuschung der Eigentümer liegen weit höher.

